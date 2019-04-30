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В марте 5143 чиновника были наказаны в Китае за нескромность

Политика

Самым распространенным нарушением стало получение несогласованных премий или бонусов

Пекин, 30 апреля 2019, 06:00 — REGNUM  В общей сложности 5143 китайских чиновника были наказаны в марте текущего года на нарушение правил бережливости, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Все чиновники проходят по 3711 делам, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорное комиссии. Среди наказанных числится 70 чиновников уровня городских округов или аналогичного, а еще 513 — уездного уровня или аналогичного ему.

Самым распространенным нарушением стало получение несогласованных премий или бонусов, за ним следует получение подарков и нецелевой расход общественных средств на проведение банкетов.

Всего 16 750 чиновников, проходившим по 11 819 делам, было наказано за первые три месяца 2019 года, сообщили в комиссии. Все эти чиновники нарушили один или несколько пунктов из восьми правил бережливости, которые были одобрены в 2012 году в рамках борьбы с порочными практиками внутри Компартии и органов власти Китая.

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