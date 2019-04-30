Вторник, 30 Апреля 2019 года
06:32:06 МСК

Участники массовых протестов в Гондурасе подожгли музей

Политика

В результате беспорядков пострадали пять человек

Тегусигальпа, 30 апреля 2019, 06:01 — REGNUM  В столице Гондураса Тегусигальпе произошли массовые протесты против реформы образования и здравоохранения, которые переросли в беспорядки, сообщает Heraldo.

Сообщается, что протестующие в ходе уличных беспорядков подожгли несколько зданий, часть которых является объектами культурного наследия. В частности, пожар произошел в здании музея телекоммуникаций. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водяные пушки. В результате беспорядков пострадали пять человек.

Также сообщается, что пожары произошли и в зданиях муниципалитета в центре Тегусигальпе. Информации о том, смогли ли пожарные ликвидировать возгорания, пока не сообщалось.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить