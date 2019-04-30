В США предъявили обвинения задержанному в Таиланде Антону Богданову

Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Обвинения предъявлены американскими властями гражданину РФ Антону Богданову, экстрадированному из Таиланда, сообщает офис федерального прокурора по Восточному округу штата Нью-Йорк.

Уточняется, что гражданин России обвиняется по ряду пунктов: в мошенничестве, в краже персональных данных, во взломе компьютера. Сторона обвинения утверждает, что Богданов и его сообщники с помощью этой информации незаконно получили полтора миллиона долларов в качестве налоговых возмещений от налогового управления Штатов.

По версии стороны обвинения, мошеннические действия Богданов совершал в 2014 — 2016 гг. на территории Штатов.

Напомним, Богданова задержали в аэропорту Пхукета (Таиланд) в конце ноября прошлого года. По запросу Вашингтона он был в марте перевезён в Соединённые Штаты, где ему грозит тюремное заключение на срок в 27 лет. Вины своей Богданов не признаёт.

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