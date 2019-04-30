Суд в Петербурге отказал депутату в иске к СМИ по поводу слов Беглова

Санкт-Петербург, , 05:35 — REGNUM Невский районный суд Санкт-Петербурга отказал депутату городского Законодательного собрания Максиму Резнику («Партия роста») в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к интернет-ресурсу «Мы можем.ру», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь в иске шла о словах, произнесенных врио губернатора Александром Бегловым и опубликованных в СМИ. Резник оскорбился из-за того, что Беглов публично заявил, будто депутат в своих выступлениях оправдывал сдачу Ленинграда фашистам во время блокады. Изначально в иске Беглов также значился ответчиком, но на предыдущем заседании суд перевел его в статус третьего лица.

Резник пытался потребовать от Беглова извинений, официальных опровержений и компенсации морального вреда размером в 1 рубль, а с медиаресурса — удаления соответствующего материала.

В зале заседаний суд прослушал полную аудиозапись выступления Александра Беглова, где он произносит оспариваемую фразу. Кроме того, был продемонстрирован и видеосюжет с этим выступлением, из которого понятно, что высказывался Беглов публично во время мероприятия в Музее блокадной медицины.

В итоге Невский районный суд отказал Резнику в удовлетворении иска. В связи с тем, что судья озвучила лишь резолюцию, стороны пока не знают, в чем состоит мотивировка такого решения.

Заметим, Резник подавал похожий иск к Беглову в Смольнинский районный суд. Тот отказал в удовлетворении иска на том основании, что не было доказано, произносил ли Беглов фразу о Резнике и фашистах публично либо в частной беседе. При этом в Смольнинском суде истцу не удалось добиться прослушивания полной аудиозаписи и просмотра видео, как это было сделано в Невском суде.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Санкт-Петербургский городской суд отверг апелляцию Резника на решение Смольнинского райсуда, так как счел, что упомянутые выше доказательства надо было представлять в первой инстанции. Между тем адвокат Резника Натэлла Пономарева утверждает, что судья в первой инстанции не дала стороне истца такую возможность. На это решение горсуда будет подана кассация в президиум суда.

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