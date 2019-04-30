В команде Зеленского готовы к войне

Киев, , 05:19 — REGNUM Агрессор, который попытается напасть на Украину, получит неожиданный ответ, заявил Иван Апаршин, военный советник избранного украинского президента Владимира Зеленского, в интервью «Апострофу».

"Если, не дай Бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями», — заявил Апаршин, обращаясь к потенциальному противнику.

Представитель Зеленского указал на возможность выбрать тактику в случае агрессии. Например, он рассчитывает вложить средства в силы спецопераций.

«Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете», — заявил Апаршин.

Он считает, что Украина без пяти минут в НАТО. А пока этого не произошло, он намерен держать войска в постоянной готовности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в штабе Зеленского обвинили российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего президента Украины Петра Порошешко, чтобы дискредитировать избранного президента.

Читайте ранее в этом сюжете: Штаб Зеленского: Порошенко и российские СМИ чернят избранного президента