Партийный руководитель провинции Шэньси снят со всех должностей в Китае

Сиань, Китай, , 05:13 — REGNUM Бывший высокопоставленный чиновник из провинции Шэньси Цянь Иньань на северо-западе Китая был исключен из Компартии Китая и снят со всех занимаемых им должностей в связи с серьезными нарушениями партийной дисциплины и закона, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Цянь являлся членом Постоянного комитета Комитета Компартии по провинции Шэньси, а также генеральным секретарем провинциального комитета Компартии Китая. Расследование, проведенное Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и национальной надзорной комиссией, показало, что Цянь, пользуясь своими властными полномочиями искал личной материальной выгоды, лоббируя интересы третьих лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший китайский законодатель из Внутренней Монголии на севере Китая бы исключен из Компартии Китая за коррупцию моральное падение.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший законодатель был исключен из Компартии Китая за коррупцию