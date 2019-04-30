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Бывший законодатель был исключен из Компартии Китая за коррупцию

Политика

Он отпал от своих идеалов, что привело к политическому перерождению и моральному падению чиновника

Хух-Хото, Китай, 30 апреля 2019, 05:05 — REGNUM  Бывший высокопоставленный законодатель из Внутренней Монголии на севере Китая Син Юнь был исключен из Компартии Китая за серьезные нарушения законодательства и партийной дисциплины, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Национальная надзорная комиссия выпустили заявление, в котором говорится, что бывший вице-председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей по Внутренней Монголии отпал от своих идеалов, что привело к политическому перерождению и моральному падению чиновника.

Он обвиняется во взяточничестве, а также поиске материальных выгод в обмен на лоббирование интересов третьих лиц. Кроме того, Син Юнь был замечен в торговле властью и получении сексуальных услуг за деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший высокопоставленный китайский чиновник из провинции Гуандун на юге Китая Цзэн Чжицюань предстал пред судом за взяточничество.

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