Президент Бразилии вновь отправится в США в мае

Бразилиа, , 04:58 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару в середине мая отправится с визитом в США, сообщает пресс-служба бразильского МИД.

Сообщается, что визит бразильского президента в Соединенные Штаты запланирован на 12−15 мая. В ходе визита Болсонару посетит Нью-Йорк и Майами. Детали поездки пока не разглашаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта президент Бразилии Жаир Болсонару совершил поездку в США, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом. Тогда главной темой переговоров была ситуация в Венесуэле.