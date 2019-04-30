Высокопоставленный коррупционный предстал перед судом на юге Китая

Фучжоу, Китай, , 04:55 — REGNUM Бывший высокопоставленный чиновник из провинции Гуандун на юге Китая Цзэн Чжицюань предстал Промежуточным народным судом города Фучжоу провинции Фуцзянь на востоке страны за взяточничество, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Цзэн является бывшим членом Постоянного комитета провинциального комитета Компартии Китая по Гуандуну, а также бывший главой Рабочего департамента объединенного фронта по провинции.

Согласно обвинению, Цзэн, пользуясь занимаемыми их положениями в период с 2004 по 2017 годы в провинции, помогал третьим лицам получать выгодные проекты и продвигаться по карьере в обмен на получение денежных средств и дорогостоящих подарков общей суммой более 140 млн юаней ($20,8 млн), которые он получил лично или через третьих лиц.

В своем последнем слове Цзэн признал вину и выразил раскаяние. На суде присутствовало более 40 человек, включая законодателей, политических советник, прессу и представителей общественности. Приговор будет объявлен позже.

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