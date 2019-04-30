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Макрон предложил Сербии и Косово «самим рассмотреть возможные варианты»

Политика

Решать за Белград и Приштину со стороны нельзя

Берлин, 30 апреля 2019, 04:38 — REGNUM  Власти Сербии и власти Косово должны сами решить свой территориальный вопрос, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Берлине.

После саммита стран Западных Балкан и ЕС в Берлине Макрон заявил, что нельзя давить на Сербию и Косово, они должны сами «рассмотреть возможные варианты для урегулирования ситуации».

По словам Макрона, только тогда останется надежда на стабильность на Балканах. При этом он заявил, что Париж и Берлин будут продолжать «работать вместе для стабильности в регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Косово Хашим Тачи призвал Белград прекратить претендовать на этот регион.

Читайте ранее в этом сюжете: Приштина считает, что Сербии пора отказаться от претензий на Косово

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