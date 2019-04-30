Опрос: Более половины американцев не собираются голосовать за Трампа

Вашингтон, , 04:05 — REGNUM Больше половины американских граждан не собираются голосовать за действующего президента Дональда Трампа на выборах в 2020 году, говорится в результатах соцопроса, проведенного по заказу газеты The Washington Post.

Согласно итогам опроса, лишь 28% граждан США готовы отдать свой голос за Трампа на президентских выборах в 2020-м году, еще 14% подумали бы над тем, стоит ли голосовать за второй срок Трампа. Отмечается, что 29% респондентов высказались однозначно против поддержки действующего американского президента и готовы голосовать за его конкурента от Демократической партии США.

Респонденты рассказали, что на их нежелание оставить Трампа на второй срок повлияла миграционная политика действующей администрации президента США, политика в области здравоохранения и доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому «российскому вмешательству».