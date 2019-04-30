Цивилёв: По факту голодовки в Анжеро-Судженске не было

Кемерово, , 04:01 — REGNUM Как таковой голодовки младшего медперсонала в городе Анжеро-Судженске (Кемеровская область) не было, заявил глава региона Сергей Цивилёв на пресс-конференции.

Комментируя акции протеста в Анжеро-Судженске, Цивилёв отметил:

«Никакой угрозы жизни этих людей нет, потому что никто голодовкой не занимается».

Он пояснил, что в больнице зарплату младшего медперсонала получают 106 человек, но на практике они не выполняют всей работы, которую должен этот персонал делать. В том числе они не занимаются уходом за больными, хотя это входит в обязанности младшего медперсонала.

«Руководитель больницы, видя, что есть целый ряд отделений (родительное, рентген-кабинет), попросил написать их, какие работы они выполняют. И все эти люди написали одну работу: «Мы убираем помещения». Ни у кого в описном листе не сказано, что «я занимаюсь уходом». Потому что таких людей в этих отделениях нет», — отметил Цивилёв.

Губернатор отметил, что администрация горбольницы предложила сотрудникам два варианта: работать на прежних местах за меньшую зарплату (поскольку они, как он пояснял выше, не полностью выполняют работу) или уйти в другие отделения, где придётся в том числе заниматься тяжелобольными, чтобы остаться на прежней зарплате.

«Из 106 человек перевёлся 91 человек. Остальные 15 человек захотели остаться в своих отделениях и получать прежнюю зарплату», — сказал Цивилёв.

После этого они внезапно начали забастовку.

«Этой истории должны дать оценку все надзорные органы и прокуратура. И только после объективной оценки действия этих людей и этой ситуации мы будем принимать решение», — сказал Цивилёв.

Напомним, в Анжеро-Судженске медперсонал городской больницы, протестуя против кадровой политики руководства, провёл серию акций протеста, а 24 апреля две медсестры объявили голодовку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля одна из участниц голодовки пожаловалась на угрозы её родственникам.

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