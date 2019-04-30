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Перу депортировала большую группу мигрантов из Венесуэлы

Политика

Основанием для депортации стали подозрения в криминальной деятельности или в незаконном пересечении границы

Лима, 30 апреля 2019, 03:37 — REGNUM  Из Перу были депортированы более 40 мигрантов из Венесуэлы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на перуанского министра внутренних дел.

Сообщается, что основанием для депортации стали подозрения в криминальной деятельности или в незаконном пересечении границы. Полицейские провели задержание более 40 мигрантов в разных районах перуанской столицы Лимы, а затем отправили задержанных в Венесуэлу на военно-транспортном самолете.

«Как страна, мы по-братски приветствуем тысячи венесуэльцев, прибывших к нам в поисках лучших перспектив. Но как правительство мы должны в первую очередь защищать наших граждан. И эти люди, которые при въезде в страну лгали и фальсифицировали информацию, имели криминальную историю, что является угрозой безопасности», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля прокуратура Перу начала расследование в адрес мэра города Уанкайо Энри Лопеза. Его подозревают в дикскриминации мигрантов из Венесуэлы, которые прибыли на территорию Перу.

Читайте ранее в этом сюжете: Перуанского мэра заподозрили в дискриминации венесуэльцев

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