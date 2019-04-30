Минобороны РФ публикует уникальные фото полководцев Великой Победы

Москва, , 02:34 — REGNUM Неизвестные до сих пор снимки из семейных альбомов легендарных полководцев Великой Отечественной войны публикует сайт Минобороны РФ.

На сайте размещены фотографии участия полководцев в военных парадах. Снимки взяты из семейных альбомов героев Великой Отечественной войны.

В частности, опубликованы фотографии главного маршала бронетанковых войск, Героя Советского Союза Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна, маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна, маршала войск связи Андрея Ивановича Белова.

Пд фотографией маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова приводится отрывок из воспоминаний его дочери Эры Жуковой:

«Но накануне грандиозного события жеребец взбрыкнул и сбросил Сталина. По словам очевидцев, генсек сильно ушибся. А после вызвал к себе Жукова и сказал: «Я уже стар принимать парады. Принимайте Вы. Вы — помоложе». Для него это была большая честь. Он гордился и готовился очень тщательно. Я уже не говорю про внешний вид. Он свою речь репетировал много раз. Выверялись ударения, тембр. Мы были посажены и все слушали».

Напомним, в Москве прошла первая ночная репетиция парада в честь 74-летнего Дня Победы при участии более 13 тысяч военнослужащих и более 130 единиц военной техники.

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