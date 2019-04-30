Болтон обсудил с главой шведского МИД ситуацию в Арктике

Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон провел переговоры с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём и обсудил с ней ситуацию в Арктике. Об этом Болтон написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня с главой шведского МИД Маргот Вальстрём провел превосходные переговоры по вопросам трансатлантической и общемировой безопасности, а также о безопасности телекоммуникаций и арктического региона. Рад, что у нас есть такой сильный партнер в Швеции», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Пентагон заключил договор с компанией VT Halter Marine Inc. из штата Миссисипи для строительства трех ледоколов среднего и тяжелого класса. Отмечается, что ледокол должен будет обеспечивать постоянный доступ к полярным регионам и поддерживать потребности национальной безопасности США.

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