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Болтон обсудил с главой шведского МИД ситуацию в Арктике

Политика

Болтон рад наличию столь «сильного партнера в Швеции»

Болтон обсудил с главой шведского МИД ситуацию в Арктике
Иллюстрация: Twitter.com/ambjohnbolton
Джон Болтон и Маргот Вальстрём

Вашингтон, 30 апреля 2019, 02:20 — REGNUM  Помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон провел переговоры с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём и обсудил с ней ситуацию в Арктике. Об этом Болтон написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня с главой шведского МИД Маргот Вальстрём провел превосходные переговоры по вопросам трансатлантической и общемировой безопасности, а также о безопасности телекоммуникаций и арктического региона. Рад, что у нас есть такой сильный партнер в Швеции», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Пентагон заключил договор с компанией VT Halter Marine Inc. из штата Миссисипи для строительства трех ледоколов среднего и тяжелого класса. Отмечается, что ледокол должен будет обеспечивать постоянный доступ к полярным регионам и поддерживать потребности национальной безопасности США.

Читайте ранее в этом сюжете: У Береговой охраны США появится ледокол тяжелого класса

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Борьба за Арктику
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