Вступление Северной Македонии в НАТО. Трамп передал протокол в сенат

Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО передан президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в сенат, сообщает пресс-служба Белого дома.

Комментируя это событие, американский президент отметил важность для Штатов членства Северной Македонии в НАТО. Он назвал Скопье партнёром Вашингтона.

Напомним, протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО был подписан 6 февраля 2019 г. В начале апреля документы для ратификации членства этой страны в альянсе были переданы госдепом в сенат США.

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