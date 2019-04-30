Вторник, 30 Апреля 2019 года
02:54:07 МСК

Вступление Северной Македонии в НАТО. Трамп передал протокол в сенат

Политика

Трамп назвал членство Северной Македонии в НАТО выгодным для США

Вступление Северной Македонии в НАТО. Трамп передал протокол в сенат
Иллюстрация: U.S. Marine Corps
Македонские солдаты

Вашингтон, 30 апреля 2019, 02:04 — REGNUM  Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО передан президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в сенат, сообщает пресс-служба Белого дома.

Комментируя это событие, американский президент отметил важность для Штатов членства Северной Македонии в НАТО. Он назвал Скопье партнёром Вашингтона.

Напомним, протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО был подписан 6 февраля 2019 г. В начале апреля документы для ратификации членства этой страны в альянсе были переданы госдепом в сенат США.

Читайте также: Македония готовится к крупнейшим совместным учениям с НАТО

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США одобрил вступление Северной Македонии в НАТО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Македонии в НАТО и Европейский союз
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить