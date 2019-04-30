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The Washington Post занята подсчётом словесных промахов Трампа

Политика

Особенно много таких заявлений было сделано, утверждает издание, за последнее время

Вашингтон, 30 апреля 2019, 01:31 — REGNUM  Количество ошибочных или вводящих в заблуждение заявлений со стороны президента Соединённых Штатов Дональда Трампа было сделано за время его пребывания у власти более десяти тысяч, утверждает газета The Washington Post.

Особенно много таких заявлений было сделано, утверждает издание, за последнее время. То есть первые пять тысяч «ложных заявлений» пришлись на 601 день его пребывания у власти, а остальные пять тысяч — на последующие 266 дней.

Напомним, Трамп в свою очередь не раз называл ряд американских СМИ словами «фейк ньюз» и «враги народа». Его претензии к массмедиа были связаны с не подтвердившимися впоследствии обвинениями в так называемом российском вмешательстве в выборы, якобы в результате которого он пришёл к власти.

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