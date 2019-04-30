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Госдеп прокомментировал видео с аль-Багдади

Политика

Вашингтон намерен наказать главарей террористической группировки

Вашингтон, 30 апреля 2019, 01:03 — REGNUM  Реакцией со стороны госдепа на видео с лидером «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади стало заявление о намерении наказать всех главарей группировки. Об этом говорится в заявлении госдепа.

Напомним, в интернет было выложено видео при участии аль-Багдади. На видео он появился впервые с 2014 года появился.

Пока не ясно, где и когда был записан этот видеоматериал. В своём видеообращении глава группировки упоминает недавнее поражение террористов в селении Багуз (Сирия).

Читайте подробнее: Главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Багдади появился на видео в Сети впервые за пять лет

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