Килинкаров: Россия должна ответить Зеленскому выходом из Минского процесса

Москва, , 00:10 — REGNUM России следует симметрично ответить на позицию будущего президента Украины Владимира Зеленского об урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«На самом деле удивительная ситуация: именем государства человек приезжает на переговоры, садится за один стол с мировыми лидерами, договаривается о том, что будет особый статус, будет амнистия, будет выполнен комплекс мер. А нам потом рассказывают, что особо статуса не будет и вообще мы не собираемся принимать закон об амнистии», — заявил Килинкаров.

В таком случае России опять же нужно поступать предельно последовательно, указал он.

«Нужно заявить о том, что и мы не согласны с особым статусом Донбасса, не согласны с амнистией и поэтому мы выходим из Минского процесса и считаем абсолютно нецелесообразным и неэффективным участвовать в Минском формате», — отметил он.

«Всё честно. Всем всё понятно. Но они же этого (выполнения условий Минских соглашений) не делают, потому что их не интересует Донбасс. Их интересуют антироссийские санкции. Вот что их интересует», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский, победивший на президентский выборах Украины, выступил против предоставления особого статуса Донбассу и отметил, что «урегулирование конфликта не будет быстрым». Кроме того, он также подчеркнул, что не будет подписывать закон об амнистии для ополченцев.