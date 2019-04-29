«Заявления Зеленского о Донбассе подтолкнули Москву к выдаче паспортов»

Москва, , 23:52 — REGNUM Позиция по Донбассу будущего президента Украины Владимира Зеленского, озвученная им после победы на выборах, стала последним аргументом для России в пользу принятия решения о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Кто бы как ни ёрничал, но слова этого президента-юмориста о том, что никакой амнистии и никакого отдельно признанного региона не будет, они, наверное, послужили для нашего президента сигналом к тому, что ждать нечего — нужно подписывать этот указ», — заявил Калашников.

По его мнению, принятие такого решения наверняка сдерживали высокопоставленные чиновники, уверяя президента России, что с выдачей паспортов следует повременить.

«Президент в конце концов приняли это решение, потому что понял: это «подождём» может превратиться в поднятие довольствия для украинских военнослужащих ещё на пять лет на границе с Донбассом. А людям что делать? Ещё пять лет терпеть эту войну? Конечно, нет», — подчеркнул он.

Он напомнил, что в 2014 году в Россию приехало почти 1 млн украинцев. В том числе 480 тыс. подали подали документы на получение убежища, постоянного вида на жительство.

«Остались люди, которым ехать некуда, не к кому и не на что. Что дальше? Долго мы подталкивали наше руководство к этому в студиях, в Думе, на парламентских слушаниях. Наконец-то это принято. Но не потому, что надо ввести войска, а потому что людям уже просто нечего делать», — указал парламентарий.