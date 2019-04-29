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Пентагон опроверг сообщения о расширении военного контингента США в Польше

Политика

Варшава поторопилась с радостными заявлениями об увеличении американского военного присутствия на своей территории

Вашингтон, 29 апреля 2019, 23:44 — REGNUM  США и Польша не пришли к соглашению по вопросу увеличения военного контингента США на польской территории, сообщил 29 апреля журналистам представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.

По его словам, консультации по данному вопросу продолжаются, но окончательного решения нет.

«Мы продолжаем переговоры с нашими ценными польскими союзниками и предоставим больше информации, как только придём к окончательному соглашению», — сказал Пэйхон.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в телеэфире заявил, что принципиальное решение об увеличении численности американских войск в стране уже принято, и осталось согласовать детали.

Напомним, ранее Варшава изъявила готовность финансировать строительство американской военной базы на территории Польши и предложила назвать её «Форт Трамп».

Читайте ранее в этом сюжете: В Варшаве сообщили о согласии США увеличить военный контингент в Польше

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Военное влияние США в мире
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