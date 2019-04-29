Экс-глава «Таджик Эйр» отпущен под подписку о невыезде

Душанбе, , 23:03 — REGNUM Бывший глава государственной авиакомпании «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов освобожден из ИВС под подписку о невыезде. Информация об этом появилась 29 апреля в таджикистанских СМИ.

В частности, по информации источника, Рахимова освободили под подписку о невыезде еще 26 апреля. Другой источник также подтвердил информацию о том, что несколько дней назад экс-глава «Таджик Эйр» подал ходатайство об изменении меры пресечения с нахождения под стражей в ИВС на подписку о невыезде.

Однако, несмотря на это, расследование дела, в котором Рахимов является основным фигурантом, еще не закончено. Следствие продолжается. Кто вынес постановление об изменении меры пресечения — неизвестно.

Комментариев до сих пор не последовало ни от родственников Рахимова, ни от официальных госструктур Таджикистана.

Напомним, что сообщения о задержании Рахимова появились в апреле 2019 года. Причиной, по словам источников местных СМИ, стало выявление приписок в авиакомпании на сумму 200 тысяч долларов.

В декабре 2018 года по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона была проведена проверка деятельности «Таджик Эйр» в связи с тем, что стоимость приобретенного компанией лайнера «Боинг 767−332» была завышена.

Также, несмотря на то, что авиакомпания сменила за последние десять лет шестерых руководителей, ситуация не особенно изменилась. И в 2018 году власти Таджикистана сообщили, что во избежание банкротства «Таджик Эйр» готовы передать компанию в частные руки.