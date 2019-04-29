Таджикистан хочет получить от Китая еще денег

Душанбе, , 22:59 — REGNUM В ходе второго форума по международному сотрудничеству «Один пояс — один путь» 28 апреля 2019 года в Пекине прошла встреча главы Таджикистана Эмомали Рахмона и председателя КНР Си Цзиньпина.

В рамках прошедшего разговора главы двух государств обсудили состояние двухстороннего сотрудничества между странами, а также перспективы его развития в будущем.

На переговорах Рахмон и Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов: экспорт качественной и экологически чистой сельхозпродукции из Таджикистана на прилавки китайских рынков, привлечение инвестиций со стороны Китая для развития таких отраслей в Таджикистане, как горная промышленность, энергетика, транспорт и сельскохозяйственный сектор. Еще одним вопросом, поднимавшимся в ходе данной встречи, стала необходимость образования совместного таджикско-китайского инвестиционного фонда, который служил бы источником финансовой поддержки для малых и средних индустриальных проектов.

По информации пресс-службы президента Таджикистана, «обе стороны выразили готовность для продолжения совместных мер в борьбе против угроз и опасностей современного мира — терроризма, экстремизма, сепаратизма, организованных транснациональных преступлений, незаконного оборота наркотиков».

Напомним, что Китай — один из крупнейших инвесторов Таджикистана. На сегодняшний день внешний долг страны составляет более 2 млрд 900 млн долларов, из которых большая часть — это кредиты и займы таджикистанских властей у Китая.

Однако это вызывает опасения у независимых экспертов, которые выражают озабоченность тем, что намерение властей Таджикистана и дальше продолжать сотрудничать с Китаем посредством денежных вложений в стратегические отрасли страны может привести к большей экономической зависимости.

Интересно, что последние переговоры лидеров двух стран показали, что Таджикистан в вопросах финансовых и торговых связей больше сближается с Китаем, нежели с Евразийским экономическим союзом, объединяющим сейчас Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию.