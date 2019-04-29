МИД России заявил о невыполнении США обязательств перед ООН

Москва, , 22:59 — REGNUM США не выполняют своих обязательств в качестве страны, принимающей штаб-квартиру ООН, и используют данное положение для достижения собственных внешнеполитических целей. Об этом говорится в заявлении, распространённом 29 апреля пресс-службой МИД России.

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали решение американской стороны отказать в визе руководителю одного из научно-исследовательских институтов Минобороны России Дмитрию Поклонскому, который 25 апреля должен был принять участие в брифинге на площадке ООН, посвящённом докладу Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии об инциденте с отравляющими веществами в городе Дума в апреле 2018 года.

Как подчёркивают в МИД, российский специалист намеревался представить «убедительные свидетельства того, что произошедшее стало провокацией со стороны незаконных вооружённых формирований и их пособников, в том числе, не исключено, на Западе».

«Помешав приезду в Нью-Йорк авторитетного эксперта по химическим веществам, власти США явно стремились не допустить распространения с трибуны ООН объективной информации о происшествии в Думе, в котором они совершенно безосновательно обвинили сирийские власти, — заявляют в МИД. — В Вашингтоне очень не хотят, чтобы мировое сообщество убедилось, что прошлогодняя американская агрессия против Сирии осуществлена под сфабрикованным предлогом и стала грубейшим нарушением международного права».

В ведомстве подчеркнули, что это не первый подобный эпизод за последнее время, напомнив, что буквально месяц назад Вашингтон также отказался выдать визу главе российской делегации на заседании Комиссии ООН по разоружению.

«Снова вынуждены обратить внимание на то, что США недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях», — констатирует МИД.

Соединённые Штаты постоянно манипулируют визовыми процедурами, препятствуя нормальному участию России в деятельности ООН, хотя обязались обеспечить всем странам полноценные возможности для этого, говорится в заявлении.