В Варшаве сообщили о согласии США увеличить военный контингент в Польше

Варшава, , 22:02 — REGNUM Решение о расширении американского военного присутствия в Польше почти уже принято, заявил 29 апреля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в национальном телеэфире.

«Мы можем сказать так: решение о количественном усилении американских войск в Польше почти принято», — сказал Блащак в эфире польского телевидения.

По его словам, осталось договориться о деталях, и есть шанс добиться увеличения военного контингента США в Польше ещё в текущем году.

Напомним, ранее власти Польши предложили разместить на территории страны танковую дивизию США и оплатить создание американской военной базы, которое оценили в 1,5 — 2 млрд долларов.

Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать эту базу Fort Trump («Форт Трамп») в честь нынешнего президента США. При этом был сфотографирован в крайне унизительной позе с заискивающей улыбкой на лице.

Читайте ранее в этом сюжете: 3 мая по Варшаве пройдут войска НАТО