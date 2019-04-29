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В Варшаве сообщили о согласии США увеличить военный контингент в Польше

Политика

Министр обороны Польши пообещал соотечественникам прирост поголовья американских военных к концу текущего года

В Варшаве сообщили о согласии США увеличить военный контингент в Польше
U.S. Army Europe
Американские и польские солдаты в ходе штатных учений НАТО. Польша, апрель 2014 года

Варшава, 29 апреля 2019, 22:02 — REGNUM  Решение о расширении американского военного присутствия в Польше почти уже принято, заявил 29 апреля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в национальном телеэфире.

«Мы можем сказать так: решение о количественном усилении американских войск в Польше почти принято», — сказал Блащак в эфире польского телевидения.

По его словам, осталось договориться о деталях, и есть шанс добиться увеличения военного контингента США в Польше ещё в текущем году.

Напомним, ранее власти Польши предложили разместить на территории страны танковую дивизию США и оплатить создание американской военной базы, которое оценили в 1,5 — 2 млрд долларов.

Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать эту базу Fort Trump («Форт Трамп») в честь нынешнего президента США. При этом был сфотографирован в крайне унизительной позе с заискивающей улыбкой на лице.

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