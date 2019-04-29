Датская радикальная партия «Жесткий курс» заявилась для участия в выборах

Копенгаген, , 21:52 — REGNUM Датская радикальная партия Stram kurs («Жесткий курс») официально заявила о своем намерении участвовать в парламентских выборах в Дании. Партии удалось собрать необходимое количество подписей, и в настоящее время министерство экономики и внутренних дел должно начать процедуру их утверждения. Сама же партия занялась поиском кандидатов, которые будут представлять «Жесткий курс» на предстоящих выборах в датский Фолькетинг, — об этом сообщает датское новостное агентство DR («Радио Дании»).

Глава партии Расмус Палудан отметил, что «Жесткий курс» уже нашел огромное количество добровольцев, желающих стать кандидатами. В связи с процессом подбора кандидатов лидер партии заявил: «Нам нужны люди, которые бесконечно верны датскому государству и датскому народу, которые могут посвятить большую часть своего времени предвыборной кампании». «Жесткий курс» надеется сформировать список своих кандидатов уже к концу этой недели.