Главарь ИГ* аль-Багдади появился на видео в Сети впервые за пять лет

Дамаск, , 21:41 — REGNUM В Сети впервые после пятилетнего перерыва опубликована видеозапись с главарем террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади, сообщает 29 апреля агентство Reuters.

Стоит отметить, что в видеоролике не указывается дата и место съёмки. Тем не менее в ходе видеоролика аль-Багдади обсуждает недавнее поражение боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском селении Багуз.

Напомним, СМИ неоднократно сообщали об уничтожении аль-Багдади. В последний раз телеканал al-Sumaria в августе 2018 года заявил о тяжелом ранении главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его физической неспособности руководить террористической группировкой.

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