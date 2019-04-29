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В Судане военные и оппозиция пока не достигли соглашения

Политика

Переговоры продолжаются уже три дня

Хартум, 29 апреля 2019, 21:11 — REGNUM  В Судане оппозиция и военные не смогли договориться по вопросу формирования органа для совместного управления страной. Об этом сегодня, 29 апреля, заявил официальный представитель военных Шамс-ад-Дин Кабаши.

Переговоры между переходным военным советом Судана и оппозицией в лице движения «Силы за свободу и перемены» идут в столице Судана городе Хартум уже три дня. Пока никаких результатов достичь не удалось.

«Мы по-прежнему находимся на этапе определения полномочий, структуры совета, определяем, каким будет представительство в нем», — сказал Кабаши на пресс-конференции в Хартуме.

Также он отметил, что оппозиция стала вносить изменения в те предложения, с которыми она первоначально вышла на переговоры. Военные ждут, что 30 апреля «Силы за свободы и перемены» представят окончательный вариант своих предложений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Судане после многомесячных протестов военные свергли многолетнего президента Омара аль-Башира и установили военную диктатуру на некий переходный период. Однако те оппозиционные силы, которые проводили массовые протесты, не согласились с захватом власти военными и потребовали передать управление в руки гражданских структур.

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