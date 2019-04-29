Несогласные с изменением Избирательного кодекса пришли к зданию Мосгордумы

Москва, , 20:38 — REGNUM Жители и депутаты столицы провели акцию возле здания Московской городской думы под названием «Москве нужны честные выборы!». Собравшиеся выразили своё несогласие с принятыми 29 апреля на заседании столичного парламента законопроектами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о законопроектах, разработанных Мосгоризбиркомом, меняющих Избирательный кодекс города, — эксперименте электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября, дополнением публичных слушаний по вопросам градостроительной политики введением общественных обсуждений и возможности голосовать по месту фактического пребывания людям, работающих «вахтовым методом».

По мнению собравшихся, все закинициативы направлены на ущемление избирательного права граждан. Например, электронное голосование лишает возможности проверить, соблюдается ли на выборах принцип тайного голосования, а под «вахтовыми работниками» могут оказаться люди из других регионов РФ.

Законопроект о введении общественных обсуждений прокомментировал депутат от фракции КПРФ Николай Зубрилин. Он отметил, что москвичи опасаются подмены понятий, когда публичные слушания по градостроительным вопросам будут фактически заменены общественными обсуждениями в интернете.

В пикете принимали участие члены КПРФ, «Левого фронта», депутаты Мосгордумы — всего порядка 150 человек.

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