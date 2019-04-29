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Главы Кении и Китая обсудили совместные проекты

Политика

Лидер КНР и президент Кении провели переговоры в рамках форума «Один пояс и один путь»

Главы Кении и Китая обсудили совместные проекты
Иллюстрация: Gov.cn
Кения

Найроби, 29 апреля 2019, 20:16 — REGNUM  Лидер Китая Си Цзиньпин провёл очередную встречу с президентом Кении Ухурой Кениатой: на этот раз в рамках форума «Один пояс — один путь». По информации новостного агентства VOA Swahili, только в этом году это уже третья по счету встреча лидеров двух государств. По словам кенийского президента, встреча была очень важна для улучшения отношений между Кенией и КНР.

Си Цзиньпин отметил, что высоко оценил то, как Кениата твердо выступил против необоснованных обвинений, выдвинутых против сотрудничества между Кенией и КНР и китайско-африканского сотрудничества в целом.

Главы стран выразили согласие продолжать укреплять отношения между государствами в области реализации различных проектов.

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Зарубежная хроника
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