Главы Кении и Китая обсудили совместные проекты

Найроби, , 20:16 — REGNUM Лидер Китая Си Цзиньпин провёл очередную встречу с президентом Кении Ухурой Кениатой: на этот раз в рамках форума «Один пояс — один путь». По информации новостного агентства VOA Swahili, только в этом году это уже третья по счету встреча лидеров двух государств. По словам кенийского президента, встреча была очень важна для улучшения отношений между Кенией и КНР.

Си Цзиньпин отметил, что высоко оценил то, как Кениата твердо выступил против необоснованных обвинений, выдвинутых против сотрудничества между Кенией и КНР и китайско-африканского сотрудничества в целом.

Главы стран выразили согласие продолжать укреплять отношения между государствами в области реализации различных проектов.