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Си Цзиньпин встретился с президентом Швейцарии

Политика

Обсуждались итоги второго форума «Пояса и пути», завершившего работу в Пекине

Пекин, 29 апреля 2019, 19:43 — REGNUM  В Пекине прошла встреча партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером, сообщает 29 апреля Синьхуа.

Отметив, что Швейцария одной из первых на Западе признала КНР, которой в этом году исполняется 70 лет, Си Цзиньпин связал это с дальновидностью и стратегическим характером швейцарской политики, а также с дружескими чувствами к китайскому народу.

Швейцария, по его словам, также одной из первых поддержала китайскую политику реформ и открытости, а сегодня двустороннее торговое соглашение продвигается быстрее и успешнее, чем с другими западноевропейскими странами. Новыми направлениями сотрудничества китайский лидер назвал проект «Пояса и пути» и открытую и прозрачную бизнес-среду, которая способствует глобализации экономики и либерализации торговли.

Маурер поздравил КНР с приближающимся 70-летием и поддержал основные идеи и положения доклада Си Цзиньпина на втором международном форуме «Пояса и пути», который 27 апреля завершился в Пекине. Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление европейского взаимодействия с Китаем в вопросах торговли, инвестиций и инновационных обменов.

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Внешняя политика Китая
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