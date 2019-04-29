Порошенко заявил о 140 млн россиян, мечтающих о гражданстве Украины

Киев, , 19:41 — REGNUM Россиянам нельзя раздавать украинское гражданство, потому что все они только и мечтают о такой высокой чести, заявил 29 апреля пока ещё президент Украины Пётр Порошенко.

Об этом 29 апреля сообщает «Интерфакс-Украина».

Таким образом Порошенко отреагировал на предложение раздавать украинские паспорта гражданам России, выдвинутое депутатами Рады.

«И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 млн. Потому что у нас лучше», — цитирует агентство заявление Порошенко.

При этом украинский президент добавил, что украинское гражданство — это «высокая честь».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил введение упрощенной процедуры выдачи паспортов всем жителям Украины. На данный момент такая мера введена в отношении жителей Донбасса.

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