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Порошенко заявил о 140 млн россиян, мечтающих о гражданстве Украины

Политика

«Святое украинское гражданство» является столь «высокой честью», что его нельзя раздавать россиянам

Киев, 29 апреля 2019, 19:41 — REGNUM  Россиянам нельзя раздавать украинское гражданство, потому что все они только и мечтают о такой высокой чести, заявил 29 апреля пока ещё президент Украины Пётр Порошенко.

Об этом 29 апреля сообщает «Интерфакс-Украина».

Таким образом Порошенко отреагировал на предложение раздавать украинские паспорта гражданам России, выдвинутое депутатами Рады.

«И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 млн. Потому что у нас лучше», — цитирует агентство заявление Порошенко.

При этом украинский президент добавил, что украинское гражданство — это «высокая честь».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил введение упрощенной процедуры выдачи паспортов всем жителям Украины. На данный момент такая мера введена в отношении жителей Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Раде предлагают раздавать украинские паспорта прямо в центре Москвы

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