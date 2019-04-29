Понедельник, 29 Апреля 2019 года
19:39:30 МСК

В Тюменской области назначен руководитель нового департамента

Политика

Им стал заместитель начальника главного управления МЧС России по региону

Тюмень, 29 апреля 2019, 19:36 — REGNUM  В Тюменской области обрёл своего руководителя новый департамент — гражданской защиты и пожарной безопасности. Глава региона Александр Моор назначил на пост директора структуры Андрея Михновича, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Андрей Михнович родился 17 июня 1980 года в Тюмени. В 2000 году окончил Екатеринбургский филиал Академии государственной противопожарной службы МВД России по специальности «Пожарная безопасность». В 2010 году окончил Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России по специальности «Пожарная безопасность». С августа 1997 года по январь 2002 года проходил службу в ГПС МВД России. С января 2002 года — на службе в ГПС МЧС России. С 2015 года по настоящее время работал заместителем начальника главного управления МЧС России по Тюменской области.

Департамент, созданный в конце декабря 2018 года, реализует полномочия в сфере защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и ликвидации их последствий, а также пожарной безопасности, организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить