Врио губернатора Оренбуржья объяснил отставку мэра Орска

Орск, Оренбургская область, , 18:52 — REGNUM Решение об отставке главы Орска было неизбежным. Об этом в своём Instagram заявил врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

«Принял кадровое решение по Орску. Считаю, что смена городской власти — это неизбежное решение для города. Еще раз убедился в этом во время поездок по востоку области, постоянно получая жалобы и обращения орчан», — написал врио губернатора.

Он также добавил, что второй в Оренбуржье по количеству жителей город и промышленный центр области оказался доведён «едва ли не до крайности». Полный развал и отсутствие дисциплины в реализации национальных проектов, экономике, городском хозяйстве, ремонте дорог — везде. И при этом любые перспективы отсутствуют. Денис Паслер отмечает, что имеющиеся в Орске проблемы хорошо известны жителям и города, и всей области. И пора их решать. Для этого нужно встроиться в проекты, действующие на уровне страны и области, и начать их реализовывать.

«Это задача новой управленческой команды Орска и исполняющего обязанности главы города Василия Козупицы. Эффективность оценят жители», — заявил Паслер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Андрей Одинцов написал заявление об отставке. Исполнять обязанности градоначальника будет Козупица — зам. главы Орска по внутренней политике.

Добавим, отставка Одинцова была ожидаемой. С начала 2019 года Орск несколько раз оказывался в эпицентре различных скандалов и на помощь приезжали представители областной власти.

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