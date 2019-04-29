Пресс-секретарь ярославского губернатора покинула свой пост

Ярославль, , 18:39 — REGNUM Анастасия Харитонова покинула пост пресс-секретаря губернатора Ярославской области. Об этом Харитонова рассказала на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Харитонова проработала в этой должности ровно год. Анастасия стала пресс-секретарем в 24 года, сразу после окончания факультета журналистики МГУ им. Ломоносова.

Ярославской прессе она почти не запомнилась: контакты с журналистами как пресс-секретаря, так и самого губернатора Дмитрия Миронова были минимальны. Многие представителей СМИ вообще ни разу не видели воочию Анастасию Харитонову.

На прощание пресс-секретарь поблагодарила главу региона за «бесценный опыт».

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