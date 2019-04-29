«Встать с колен» по-молдавски: гавкать на Россию и душить Приднестровье

Кишинёв, , 18:20 — REGNUM «Последние три года мы поднялись с колен и стояли на ногах с высоко поднятой головой», — заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип на торжествах, посвященных Дню государственного флага Молдавии, передает ИА REGNUM.

В качестве примеров молдавского «вставания с колен» Филип привел то, что Кишинёв с трибуны ООН требовал вывода российских войск, обеспечивающих мир в Приднестровье, а также попытался совместно с Киевом ввести полную блокаду Приднестровья посредством установления совместного пограничного и таможенного контроля на приднестровско-украинской границе.

Молдавский премьер считает, что скопированный у Румынии триколор является «символом нашей независимости, суверенитета и национальных ценностей». Триколор, по словам Филипа, ведет Молдавию «к процветающему будущему».

ИА REGNUM напоминает, что принятый в 1990 году в качестве государственного флаг Молдавии представляет собой сине-желто-красный триколор, скопированный у Румынии, единственным отличием которого является то, что на флаге Молдавии размещен герб страны — изображение орла-крестоносца, скопированного в свою очередь с герба Румынии, и щит с изображением головы зубра.

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