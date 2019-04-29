Оккупанты Украины — это Госдеп, спецслужбы и минобороны США — Клинцевич

Москва, , 18:04 — REGNUM Те, кто сегодня оккупировал Украину, бросят её, когда выполнят свою задачу, считает член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 29 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя скандальное высказывание министра социальной политики Украины Андрея Ревы.

«Я в чём согласен с этим не совсем адекватным министром? Я согласен с тем, что оккупанты должны уйти, — сказал Клинцевич. — Но они не понимают, кто сегодня оккупант, — [это] офицеры Госдепа, спецслужб и министерства обороны США. Я знаю, как там задан этот тренд. И сегодня, пока эти оккупанты не уйдут, Зеленский не поменяется. Украине, как говорил великий Эзоп, придётся выпить своё море. Знание тенденций освобождает от знаний мелочей. А тенденция такова, что эти оккупанты её поматросят и бросят. Они свою задачу выполнят. Поймёт ли это Зеленский — очень важный вопрос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на Украине продолжается скандал, связанный с резким заявлением министра социальной политики страны Андрея Ревы о жителях неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Все, кто был проукраинский, те выехали (с территории Донбасса — прим. ИА REGNUM ). А тот, кто хочет получать две пенсии — там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей», — заявил министр в сюжете ВВС.

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