Испанские СМИ: Социалисты выиграли выборы, напугав избирателей радикалами

Мадрид, , 17:37 — REGNUM Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) выиграла генеральные выборы 2019 года, получив 28,7% голосов и 123 депутатских места. Лидер PSOE Педро Санчес сможет занять место премьер-министра и сформировать правительство на основе соглашения с несколькими политическими объединениями, но без участия сторонников независимости Каталонии, подчеркивает испанское издание El Mundo. По мнению СМИ, голосование обернулось сложными и крайне разрозненными последствиями, однако уменьшило риск проведения повторных выборов и того, что правительство окажется в руках сепаратистов.

«Как и предвещали опросы, вчерашние выборы зафиксировали окончательную смерть двухпартийной системы и освободили место для одного из самых раздробленных и сложных в управлении парламентов в нашей демократической истории. Впервые конкурировали пять кандидатов с хорошим шансом на победу, пускай один из них, Педро Санчес, изначально мог рассчитывать на однозначное преимущество, которое ему обеспечила возможность провести выборы с позиции власти и беззастенчиво использовать правительственные институты, CIS и общественное телевидение в интересах своей партии», — пишет El Mundo.

Издание считает Санчеса бесспорным победителем и призывает его вывести Испанию из состояния паралича, в котором она оказалась отчасти из-за его же «политического авантюризма» последних 10 месяцев.

«Сейчас у него есть прекрасная возможность исправить ошибки и работать на достижение стабильности, в которой нуждается страна», — резюмирует El Mundo.

Редакция другого издания, El Pais, назвала произошедшее вчера «социалистической победой».

«Партия социалистов, возглавляемая Педро Санчесом, оказалась самой популярной среди избирателей силой на генеральных выборах… Народная партия и «Граждане» со своей стороны не добились тех результатов, на которые рассчитывали, поверив, что стратегия напряженных дебатов, к которой они прибегли, обернется серьезным уменьшением избирательной поддержки социалистов», — отмечает СМИ.

С помощью восьми приглашенных экспертов оно также размышляет над причинами исторического поражения правых на выборах. Среди основных причин были названы разобщенность правых партий, их уход от центризма и умеренности. Сделать свою риторику более радикальной Народную партию и «Граждан» заставило появление на политической арене ультраправой партии Vox. Борясь с ней за избирателей с более консервативными взглядами, обе силы прибегли к резким высказываниям и отвратили от себя большинство испанцев, которые придерживаются левоцентристских взглядов и озабочены проблемой трудоустройства, а также социальной политикой.

Издание ABC, сетуя на поражение правых сил, подчеркивает, что социалисты извлекли все, что можно, из страха избирателей перед радикалами из Vox, а также опасается, что Санчесу все же потребуется некий союз с каталонскими сепаратистами для управления страной. Кроме того, ABC указывает, что за победу PSOE заплатила другая левая партия — Unidos Podemos во главе с Пабло Иглесиасом.

«Возвышение социалистов стало возможным лишь за счет кровопускания взломанного формирования. Отток избирателей от одной партии к другой по-прежнему имеет место, но в этот раз он тек в обратную сторону в отличие от 2015 и 2016 года», — отмечает мадридское СМИ.

Каталонская La Vanguardia добавляет к этому, что PSOE попытается сформировать правительство в одиночку, без участия Podemos — вопреки явной нужде в поддержке. Соответствующее заявление сделала заместитель Санчеса Кармен Кальво.

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