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На парад Победы в Москву иностранные лидеры не приглашены

Политика

Кто захочет, сам приедет

Москва, 29 апреля 2019, 17:35 — REGNUM  Власти Российской Федерации не ожидают присутствия лидеров иностранных государств в Москве на торжественных мероприятиях по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в этом году российские власти никого из иностранных лидеров специально не приглашали в Москву на торжественные мероприятия 9 мая по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«В этом году никого специально не приглашали», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков заявил, что приезда кого-либо из лидеров иностранных государств на 9 мая в Москву в Кремле не ожидают.

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