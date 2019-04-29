На парад Победы в Москву иностранные лидеры не приглашены

Москва, , 17:35 — REGNUM Власти Российской Федерации не ожидают присутствия лидеров иностранных государств в Москве на торжественных мероприятиях по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в этом году российские власти никого из иностранных лидеров специально не приглашали в Москву на торжественные мероприятия 9 мая по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«В этом году никого специально не приглашали», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков заявил, что приезда кого-либо из лидеров иностранных государств на 9 мая в Москву в Кремле не ожидают.