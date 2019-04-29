Лукашенко двигает идею «Хельсинки-2» в ПА ОБСЕ

Минск, , 17:27 — REGNUM Европе сложно будет решить комплекс накопившихся проблем без саммита глав государств-членов ОБСЕ с возможным обсуждением идеи подписания нового документа в развитие идеи Хельсинкского акта 1975 года. Об этом сегодня, 29 апреля, заявил Александр Лукашенко во время переговоров с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.

«Согласитесь, накопилось очень много проблем», — сказал Лукашенко, обращаясь с Церетели. Среди таковых белорусский лидер отметил «Нагорный Карабах, и Приднестровье, много других менее значимых и звучных проблем».

«Сегодня добавилась Украина. Это же серьёзный скандал, и многие называют этот конфликт войной», — добавил Лукашенко.

По его мнению, за неспособность решить эти проблемы ОБСЕ подвергается критике. Он также отметил, что «закрывать сегодня глаза на эти проблемы ни в коем случае нельзя».

Лукашенко вновь озвучил своё предложение собрать саммит глав государств-членов ОБСЕ для обсуждения насущных проблем Европы, как это было в 2010 году в Астане (недавно столица Казахстана переименована в Нур-Султан). «В противном случае зачем создавали организацию?» — спросил он Церетели.

По мнению руководства Белоруссии, на будущем саммите возможно обсуждение идеи акта «Хельсинки-2». МИД Белоруссии заявил, что подписание соответствующих документов на таком саммите возможно в 2020—2021 годах, однако не представил ни концепции этой идеи, ни заслуживающего внимания документального её оформления.

Председатель ПА ОБСЕ поблагодарил официальный Минск за инициативу и выразил мнение, что следует предпринять усилия для реализации целей хельсинского процесса.

Церетели при этом отметил: «Они должны быть усилены — возможно, за счёт превентивных механизмов».

Напомним, Хельсинкский заключительный акт (Helsinki Final Act) был подписан в 1975 году и установил незыблемость послевоенных границ в Европе, гарантировал невмешательство во внутренние дела противников в «холодной войне», согласовывал взаимные обязательства в гуманитарной и других сферах. Впоследствии страны Запада отступили от акта в процессе ликвидации Югославии, СССР и других стран.