Путин советует Зеленскому вернуть на Украину Саакашвили и Коломойского

Москва, , 17:27 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство бывшему президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области, изгнанному с Украины действующим президентом Петром Порошенко — Михаилу Саакашвили. Об этом российский лидер заявил журналистам сегодня, 29 апреля, в Кремле после церемонии вручения медалей «Герой Труда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Путиным и Зеленским состоялся заочный обмен заявлениями по вопросу российского и украинского гражданства. После того как стало известно, что Зеленский выиграл выборы президент Украины, президент России подписал указ об упрощенной процедуре предоставления гражданства РФ жителям Донбасса. Также Путин не исключил, что процедура упрощенного предоставления российского гражданства может быть распространена на всех жителей Украины.

На это Зеленский заявил, что никто из украинских граждан не прельстится на российское гражданство, а также заверил, что готов предоставить украинское гражданство всем жителям России, которые готовы сражаться «за нашу и вашу свободу».

После этого Путин парировал, сказав, что вообще было бы неплохо, чтобы у жителей России и Украины было бы общее гражданство. От этого, по словам Путина, выиграют обе стороны.

Теперь Путин припомнил историю с Саакашвили, который после окончания срока своего президентства в Грузии вынужден был бежать со своей родины, так как ему грозила тюрьма за уголовные преступления, а потом был командирован американцами на Украину в качестве губернатора Одесской области. В спешном порядке президент Украины Пётр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, однако после того, как Саакашвили начал набирать политический вес на Украине и заявлять о коррумпированности украинской власти, Порошенко изгнал его из страны и отобрал гражданство.

«Что касается свободы, то это тоже важный момент. В этом смысле, наверное, лучше начать не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин. Бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили», — сказал сегодня Владимир Путин.

Он напомнил, что Саакашвили был лишен украинского гражданства и выслан с Украины совершенно незаконно.

«Его следовало бы вернуть и восстановить его в правах нарушенных», — подчеркнул президент России.

Также он отметил, что было бы неплохо права и некоторых других граждан Украины, «которые были вынуждены покинуть страну и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования». По всей видимости, он имеет в виду украинского олигарха Игоря Коломойского, который сбежал с Украины в Израиль.