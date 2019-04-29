Назначен новый начальник ярославского УФСИН

Ярославль, , 17:25 — REGNUM Начальником УФСИН России по Ярославской области назначен Евгений Попов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

29 апреля состоялась встреча Евгения Попова с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. Принял участие в встрече начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Игорь Вединяпин.

Дмитрий Миронов поздравил Евгения Попова с назначением, пожелал успехов в профессиональной деятельности. С февраля этого года Евгений Попов исполнял обязанности начальника регионального УФСИН после отставки Максима Залесова.

Ранее Евгений Попов работал первым заместителем начальника УФСИН России по Алтайскому краю, в уголовно-исполнительной системе он работает с 1995 года.

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