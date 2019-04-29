50% итальянцев думают, что конфликт в правительстве закончится его падением

Рим, , 17:16 — REGNUM Постоянный обмен острыми выпадами в адрес друг друга, которым занимаются представители двух правящих партий Италии, закончится падением этого коалиционного правительства, полагает 50% граждан страны, сообщает в понедельник Affari Italiani со ссылкой на данные социологического исследования.

38% граждан уверены, что правительство продолжит свою работу в данном составе — коалиция «Движения 5 звезд» и «Лиги».

Если коалиция перестанет существовать в нынешнем виде, то состоятся досрочные парламентские выборы, полагают 48% опрошенных (министры в Италии выбираются из числа депутатов). Еще 28% полагают, что новое большинство будет образовано без перевыборов парламента.

Острые высказывания лидеров двух правящих партий Италии в адрес друг друга обостряются по мере приближения выборов в Европарламент, который пройдут 26 мая. В «Движении 5 звезд» рассчитывают на голоса избирателей, недовольных Маттео Сальвини, в «Лиге» — тех, кто недоволен отдельными представителями «Движения» (к примеру, мэром Рима Вирджинией Раджи).

После выборов 2018 года правящую коалицию сформировали «Движение» (33% голосов) и «Лига» (17%). В настоящее время рейтинг «Лиги» — 33%, «Движения» — 21%.

Альтернативой коалиции в ее нынешнем виде может стать коалиция правоцентристских партий («Лига», партия Сильвио Берлускони и «Братья Италии», совокупный уровень поддержки этих партий составляет, по данным социологов, около 49%).

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