Новое правительство Эстонии: кто есть кто

Рига, , 17:09 — REGNUM Новое правительство Эстонии сегодня, 29 апреля, вступило в должность, сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee.

Правительство, в состав которого вошли Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии-EKRE и партия «Отечество» (Isamaa), принесло сегодня присягу перед Рийгикогу (эстонский парламент), тем самым вступив в официальные полномочия.

Главой правительства — премьер-министром — стал лидер центристов Юри Ратас. На пост министра иностранных дел назначен Урмас Рейнсалу, министра обороны — Юри Луйк, министра юстиций Райво Аэг, министра по делам народонаселения Рийна Солман и министра культуры Тынис Лукас: все являются представителями партии Isamaa.

Центристскую партию представляют министр образования и науки Майлис Репс, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр по делам регионов Яак Ааб, министр социальных дел Танель Кийк.

EKRE достались следующие министерские портфели: министр внутренних дел Март Хельме, министр финансов Мартин Хельме, министр окружающей среды Рене Кокк, министр сельской жизни Март Ярвик и министр внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после парламентских выборов, прошедших в Эстонии в начале марта, победившая Партия реформ выступила с предложением к Центристской партии начать переговоры по созданию коалиции, однако центристы отвергли это предложение и вступили в переговоры с EKRE и Isamaa.

В начале апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд поручила председателю победившей Партии реформ сформировать правительство. Однако депутаты эстонского парламента не поддержали Кае Каллас и 15 апреля проголосовали против того, чтобы лидер Партии реформ сформировала правительство.

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В тоже время коалиционные переговоры между Центристской партией, Консервативная народная партия Эстонии («EKRE») и Isamaa («Отечество») завершились успехом. Уже 8 апреля соглашение о распределении министерских портфелей достигнуто.

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Напомним, по результатам прошедших выборов 3 марта 2019 года в Рийгикогу (эстонский парламент) прошло пять партий. Победу одержала оппозиционная праволиберальная Реформистская партия (33,66% голосов) — ей досталось 34 мандата из 101 возможных в парламенте. Второе место заняла Центристская партия (25,74% голосов), получившая 26 мандатов, третье — Консервативная народная партия Эстонии-EKRE (18,81%) — 19 мандатов, четвертое — партия «Отечество», которая получит 12 мандатов (11,88%), пятое — Социал-демократическая партия (9,9%) с 10 мандатами.

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