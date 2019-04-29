«Дотошный, методичный, корректный»: эксперты оценили главу Алтайского края

Барнаул, , 17:05 — REGNUM За время работы в Алтайском крае губернатор Виктор Томенко проявил себя щепетильным управленцем и отличным переговорщиком, — считают эксперты Центра политической конъюнктуры. Об этом говорится в опубликованном на сайте ЦПК докладе «Виктор Томенко. Командный игрок» — очередном исследовании из цикла политических портретов губернаторов новой волны.

Выходец из «Норникеля», бывший председатель правительства Красноярского края и выпускник программы кадрового управленческого резерва («школы губернаторов») Виктор Томенко 20 мая 2018 года был назначен врио губернатора Алтайского края — глубоко дотационного региона, политическую жизнь которого почти 15 лет (во времена работы губернаторов Михаила Евдокимова и Александра Карлина) сотрясали внутриэлитные конфликты и разногласия. При этом край оставался регионом с одной из наиболее низких средних зарплат по России — 23,9 тыс. рублей в месяц — и с уровнем безработицы вдвое больше среднероссийского — 8%.

На этом фоне назначение очевидного «варяга», отмечают эксперты ЦПК, было скорее плюсом, чем минусом. Тем не менее, в ходе своей предвыборной кампании Томенко не стал разыгрывать карту неэффективных предшественников, даже не смотря на то, что «в распоряжении врио не было ни времени, ни денег на громкие знаковые проекты, которые помогли бы заявить о себе и быстро сдвинуть ситуацию с мертвой точки».

Виктору Томенко «пришлось сосредоточиться на кропотливой менеджерской работе», на стремлении «с одной стороны, начать решение наиболее острых проблемы и вопросов, с другой — расшевелить местную экономику и промышленность за счет точечных мероприятий и договоренностей».

Как и большинство новых глав регионов, он начал с дотошного изучения ситуации в регионе, построенном на встречах и консультациях с экспертами и представителями самых разных отраслей. Отдельно побеседовал с общественниками Алтайского края.

Профессиональный экономист, Томенко смог проявить себя и во внештатных ситуациях, «которые одна за другой случались в регионе в предвыборный период»: природных катаклизмах и техногенных происшествиях. «Оперативная реакция Томенко на происшествия позволила ему повысить узнаваемость и зарекомендовать себя как администратора, который постоянно «держит руку на пульсе», — считают авторы исследования ЦПК.

«Одним из немногих по-настоящему предвыборных мероприятий стал конгресс муниципальных образований, который предложил провести Томенко, чтобы обсудить предложения в программу развития социально-экономического развития региона, — говорится в тексте доклада. — По итогам обсуждения конгресс одобрил документ, таким образом поддержав предвыборную программу кандидата в губернаторы. Одновременно врио использовал конгресс как очередную возможность услышать мнение и оценку ситуации «снизу» и сформировать для себя объективную картину происходящего».

Характерными чертами стиля управления Томенко политологи называют «кропотливость и методичность в действиях и решениях», в том числе — в кадровой работе: «замены и перераспределение полномочий производились продуманно и аккуратно, что было особенно важно для Алтайского края, повидавшего худшие эпизоды кадровой неразберихи».

«Сам губернатор всячески подчеркивает, что нацелен на командную, коллективную работу и принятие решений. Он готов советоваться, выслушивать мнение и идеи со стороны. «Важно помнить: мы работаем вместе», — повторял Томенко на мероприятии», — напоминают эксперты центра.

Запоминающейся стала и реакция главы Алтайского края на резонансный скандал с «учительницей в купальнике»: Томенко «проявил себя достаточно либерально и высказался в поддержку педагога», более того — поручил подобрать для неё новую работу.

«Прямая коммуникация с гражданами и учет их мнения входят в число приоритетов нового губернатора. «Я общаюсь с людьми и чувствую запрос на прямой контакт, чтобы общение шло не формально, не для галочки», — признавался Томенко. Со своей стороны он отвечает на этот запрос поездками по территории, где проводит открытые встречи с жителями».

Плюсами и достижениями Виктора Томенко названы сглаживание внутренних политических и межэлитных конфликтов, успешную работу в Госсовете, где он возглавляет рабочую группу по сельскому хозяйству, увеличение на 13% объема федеральной помощи региону, рост среднемесячной зарплаты на 12%, инвестиций в основной капитал на 21,7%, объема экспорта — на 19,6%. В течение 2018 года в нормативное состояние в Алтайском крае было приведено 778,2 км автомобильных дорог и 16 мостовых сооружений, построено 24,9 км сельских автодорог. «В 2018 году Алтайский край поставил рекорд по урожайности зерна за последние 40 лет — не в последнюю очередь благодаря мерам, принятым Томенко в ходе проведения посевной», — продолжают авторы доклада.

«Томенко было непросто адаптироваться к скромным возможностям Алтайского края, но ему удалось использовать имеющиеся ресурсы по максимуму и привлечь дополнительную федеральную помощь. Весьма кстати пришелся и его опыт работы с финансовыми потоками. Томенко наглядно продемонстрировал, что готов научить местных управленцев считать каждый рубль выделенных средств», — делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры.

Ранее ЦПК представил политические портреты главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова («Перспективный яппи»), губернаторов Нижегородской области Глеба Никитина («Жёсткий управленец»), Ивановской области Станислава Воскресенского («Прогрессивный прагматик»), Пермского края Максима Решетникова («Хозяйственник цифровой эпохи») и Калининградской области Антона Алиханова («Молодой западник»).