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Военные Эстонии пообещали возместить ущерб от военных учений

Политика

Докладывать о повреждениях необходимо напрямую главнокомандующему

Рига, 29 апреля 2019, 17:03 — REGNUM  

Главнокомандующий силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил о неизбежности нанесения определенного ущерба в ходе проводимых военных учений. Об этом сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee.

«По всей вероятности, малые дороги пострадают. Так происходит каждый раз, хоть мы и стараемся этого избежать», — рассказал Херем, добавив, что Силы обороны или сами оплатят последующий ремонт, или самостоятельно займутся восстановлением дорог.

Глава сил обороны Эстонии также заверил, что о всех повреждениях необходимо сообщать лично ему. По его словам, люди относятся с пониманием к побочным эффектам учений, и предъявляемые требования о возмещении ущерба становятся все честнее.

В качестве примера Херем указал, что во время учений боевые машины могут проехать через заграждение из-за того, что свернуть на определенных участках дороги нельзя, а где заканчивается один отрезок дороги и начинается другой, не всегда понятно.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 апреля, в Эстонии стартовали масштабные учения военных Североатлантического альянса «Весенний шторм», в которых примут участие 9 тыс. военнослужащих из 13 стран мир. Учения продлятся почти три недели — до 17 мая.

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Милитаризация Прибалтики
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