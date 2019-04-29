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В Иране заявили о совместных с Россией военно-морских учениях

Политика

«В ближайшие месяцы»

Тегеран, 29 апреля 2019, 16:56 — REGNUM  Совместные военно-морские учения Ирана и России могут быть проведены в ближайшие месяцы, сообщает 29 апреля агентство IRNA со ссылкой на командующего иранскими ВМС контр-адмирала Хосейна Ханзади.

По словам иранского контр-адмирала, базой для этих манёвров станут южные порты Ирана. Российские боевые корабли, заявил он, должны прибыть в эти порты в ближайшие месяцы.

Точная дата и место проведений российско-иранских военно-морских манёвров не уточняется, но агентство утверждает, что они могут быть проведены в Ормузском проливе, разделяющем Персидский и Оманский заливы, через который провозится не менее 30% нефти, добытой в ближневосточном регионе.

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Ирано-российские отношения
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