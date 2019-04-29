В ФРГ депутат предложил судить Порошенко за военные преступления в Донбассе

Берлин, , 16:55 — REGNUM Депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко, который проиграл очередные выборы главы государства, необходимо отдать под международный трибунал. Об этом Линдеманн заявил в интервью KP.Ru.

Линдеманн пояснил, что Порошенко нужно отдать под международный трибунал за военные преступления, совершенные по его приказу в Донбассе.

«Для созыва трибунала необходимо собрать прямые доказательства военных преступлений Порошенко, чем, собственно, уже долгое время занимаются органы юстиции ЛНР и ДНР. Кое-что из улик они мне показывали — и, уверяю вас, материалов для международного трибунала над экс-президентом и его высшими офицерами достаточно уже сейчас», — отметил германский политик.

Он подчеркнул, что лично видел документы от органов юстиции Донецкой и Луганской народных республик, которые свидетельствуют, что 90% снарядов прилетели на Донбасс с территории, оккупированной украинскими силовиками. Также депутат отметил, что он лично посещал Донбасс и видел, как ситуация на фронте ухудшается с каждым днём.

Также политик заявил, что в том случае, если Порошенко и его окружение не согласятся предстать перед трибуналом, то к ним нужно будет применить санкции.

«Подчеркну, трибунал должен быть демократичным и честным, судьи — независимыми экспертами по международному праву из разных стран», — добавил Линдеманн.