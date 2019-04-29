Минобороны: У российских границ за неделю замечено 28 летательных аппаратов

Москва, , 16:53 — REGNUM Российские самолёты дважды за минувшую неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов. Об этом сообщили 29 апреля в Министерстве обороны России.

Как уточняется, истребители из состава дежурных по ПВО поднимались в воздух с целью недопущения нарушения государственной границы.

Всего, по информации Минобороны, в течение недели вдоль российских границ вели воздушную разведку 28 летательных аппаратов. Подчёркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

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