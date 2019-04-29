Штаб Зеленского: Порошенко и российские СМИ чернят избранного президента

Киев, , 16:44 — REGNUM Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские средства массовой информации в сотрудничестве с окружением действующего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее заявление обнародовала сегодня, 29 апреля, пресс-служба штаба.

В штабе Зеленского заявили, что окружение Порошенко якобы пытается очернить избранного президента, который после своей победы на выборах уехал отдыхать в Турцию со своей семьей.

«Несмотря на разгромное поражение Петра Порошенко на президентских выборах, «библиотека фейков» его имени продолжает свое черное дело. Так, в течение последних нескольких дней людьми из окружения Петра Порошенко было сфабриковано сразу несколько откровенно лживых новостей, которые тем не менее разошлись в СМИ», — заявили в штабе Зеленского.

Подчеркивается, что данные сфабрикованные новости попали в том числе и в российские средства массовой информации, из чего команда Зеленского делает вывод, что ближний круг Порошенко якобы сотрудничает с российскими медиа с целью дискредитации новоизбранного президента Украины.

Уточняется, что депутат Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев ранее сообщил, что Зеленский во время отдыха в Турции якобы готовил шашлык вместе с германским политиком Грегори Гизи, который лояльно относится к России. Правда потом Арьев написал, что никакого Гизи там не было, а был лишь работник турецкого ресторана, но первоначальная информация уже успела расползтись по СМИ.

Также на территорию отеля, где отдыхал Зеленский, проникла съемочная группа телеканала «Россия 1». Судя по появившейся в сети записи, журналисты открыто представились российской прессой и попросили Зеленского ответить на ряд вопросов.

Кроме того, в различных «Телеграм"-каналах утверждалось, что Зеленский якобы отдыхал на 40-метровой яхте олигарха Игоря Коломойского и встречался с представителями помощника президента России Владислава Суркова и председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.